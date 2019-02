Leidschendam-Voorburg ‘niet onder indruk’ van HMC-plan

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg was gisteravond aan de beurt om zijn visie aan te horen. De gemoederen lopen hoog op in deze gemeente, omdat sinds de sluiting van de Spoedeisende Hulp van Antoniushove twee jaar geleden Leidschendam-Voorburgers voor spoedgevallen en de huisartsenpost naar het Bronovo moeten. Nu dat verdwijnt, moeten zij 'helemaal' naar het Westeinde in de Haagse binnenstad.



De uitleg van Doop over veranderende ziekenhuiszorg, waarbij specialisten naar de patiënt toegaan, alleen hoog complexe zorg nog in het ziekenhuis wordt gegeven en dat het door personeelstekort niet mogelijk is drie ziekenhuizen open te houden, vinden ze in Leidschendam-Voorburg 'een heel mooi verhaal'. ,,Maar ik ben niet erg onder de indruk van hoe dat allemaal handen en voeten krijgt", zegt Monica Velu van GBLV. ,,Ik hoor geen tijdpad waarin dat vorm moet krijgen en daar maak ik me zorgen over."