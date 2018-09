Leidschendam-Voorburg wil sociale woningen bouwen

Wethouder Bouw toverde de taskforce om versneld sociale woningen te bouwen in Leidschendam-Voorburg als een volleerde magiër uit de hoge hoed. Vol vuur betoogde ze dat het heel triest is dat de wachtlijst voor een betaalbaar huurhuis is opgelopen tot 48 maanden. ,,Voor al die starters, voor ouderen die maar wat graag willen doorstromen naar een kleiner huis en vooral al die mensen die zich geen duur koophuis kunnen permitteren en nu jaren daarop moeten wachten. Het is heel erg triest, daar zijn we het met elkaar allemaal over eens.''

En dus formeert ze nu samen met woningcorporaties zo'n 'speciale eenheid' om het nijpende probleem aan te pakken. Ook zullen nieuwe prestatie-afspraken met de corporaties worden gemaakt.

Nul

De afgelopen jaren zijn er nul sociale woningen gebouwd in de groene randgemeente van Den Haag. De ambitie is 750 ervan te bouwen. ,,We willen die nul echt omzetten in huizen voor mensen.''

En ook al zijn er in de vorige raadsperiode plekken aangewezen waar zulke huizen moeten komen, de oppositie had de indruk dat het 'futloze' college er niets aan deed en 'alleen maar een beetje op de winkel zit te passen', aldus GroenLinks-voorman Jeroen van Rossum. ,,Maar nu ik de wethouder met zoveel vuur over het onderwerp hoor praten, doet me dat goed. Hoewel ik het vuur liever eerder had gezien.''

Het onzichtbare van het college, het uitblijven van concrete plannen en geen financiële onderbouwing van het coalitieakkoord was de aanleiding voor het interpellatiedebat gisteravond. Het was aangevraagd door GroenLinks en D66, die bij monde van Van Rossum en Jacco van Maldegem geen spaan heel lieten van het college door de energie, daadkracht en ambitie waarmee de collegepartijen zich enkele maanden geleden presenteerden belachelijk te maken. ,,En de uitgestoken hand die het college van burgemeester en wethouders naar andere partijen uit zou steken lijkt eerder een opgestoken middelvinger naar de inwoners te worden", zei Van Maldegem.

Maar op alle punten van kritiek kwamen de wethouders Juliette Bouw en Astrid van Eekelen (VVD) uiteindelijk weg met toezeggingen over notities en plannen, die uiterlijk over enkele weken zullen worden verstuurd aan de gemeenteraad.