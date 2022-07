Leidschendam-Voorburg zoekt nieuwe burgemeester en vraagt inwoners waar die aan moet voldoen

Tigelaar was ruim vijf jaar de burgervader van de gemeente Leidschendam-Voorburg. In de zomer van 2021 zwaaide hij af, waarna Jules Bijl naar voren werd geschoven als waarnemend burgemeester. De gemeenteraad werd zo in de gelegenheid gesteld om een nieuwe ‘profielschets’ voor een opvolger op te stellen. ‘Dat proces gaat nu van start’, meldt de gemeente.

Digitale vragenlijst

Inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen meedenken over het profiel van de nieuwe burgemeester via een digitale vragenlijst. Ook papieren vragenlijsten liggen vanaf 14 juli in het servicecentrum in Leidschendam, de bibliotheek in Voorburg en in het Dorpspunt in Stompwijk. Tot 25 augustus kunnen inwoners hun stem laten horen.