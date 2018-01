Leidschendam-Voorburgers willen vuurwerkvrije zones

Volgens fractievoorzitter Juliette Bouw is de uitslag een goede indicatie hoe er in Leidschendam-Voorburg over vuurwerk met oud en nieuw wordt gedacht. ,,Vooral omdat er een goede spreiding is over de wijken waarin mensen hebben deelgenomen aan het onderzoek. Ook qua leeftijd - de helft is onder de 50 jaar - en het aantal mannen en vrouwen dat de enquête is er een goede balans.''



Het onderzoek is volgens haar een steun in de rug van de ambitie van het CDA om vuurwerkvrije gebieden in te voeren, dat is opgenomen in het conceptverkiezingsprogramma voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. De leden kunnen daarover vanavond hun mening geven.



Uit de enquête blijkt dat 45 procent van de inwoners vuurwerk niet waardeert, 32 procent vindt het leuk en het overige deel is neutraal. ,,Het is opvallend dat ook mensen die zelf vuurwerk afsteken de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. Vaak zijn het alleen mensen die ergens tegen zijn'', zegt Bouw.



Rond het ziekenhuis en verzorgingshuizen stelt Bouw 'maatwerk' voor. ,,Vuurwerkvrij als mensen er last van hebben, maar niet als mensen het leuk vinden.''