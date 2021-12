Leidschendammer (74) betaalde schulden af met gestolen 12.000 euro van gehandicapte zus

Video ‘Ik leef met u mee’ schrijft Ysaline (10) op een kerstkaart voor oudere, en minister doet vrolijk mee

Als Ysaline (10) en Avinash (10) hun kerstkaarten voor eenzame ouderen hebben geschreven op de werkkamer van minister Hugo de Jonge, brengen ze die lopend naar de bewoners van een verpleeghuis in de buurt. Het hart van voormalig schoolmeester De Jonge springt over in gezelschap van de leerlingen. De stap van omikron naar Onderwijs lijkt niet zo groot in een nieuw kabinet.

16 december