Leidschendammer met duizenden mortierbommen krijgt 240 uur taakstraf

Een 35-jarige man uit Leidschendam en zijn twee reisgenoten uit Voorburg en Den Haag hebben vandaag taakstraffen van 150 tot 240 uur gekregen voor het bezit van 2500 mortierbommen (shells) en nog 7713 kilo illegaal vuurwerk. Deze hadden zij in 2016 opgeslagen in een bunker net over de Duitse grens in Kevelaer.