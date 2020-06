Leidschendammer niet gestorven door politieoptreden? Familie wil helderheid

Het Openbaar Ministerie meldde maandag in een persbericht dat het overlijden van de Leidschendammer vorig jaar september niet door politiegeweld is veroorzaakt. Sectie door het NFI liet een eenduidige doodsoorzaak zien. Dat bericht is volgens Richard Korver, de advocaat die de familie bijstaat, ‘veel te kort door de bocht’. ,,Want het kan natuurlijk zijn dat het geweld niet tot zijn dood heeft geleid, omdat hij bijvoorbeeld een hartstilstand heeft gekregen. Maar dat zegt nog niet of het politiegeweld wel rechtmatig is geweest”, zegt Korver.

De advocaat wil het dossier bestuderen en eigen deskundigen onderzoek laten doen.

Ambulance

Van meet af aan is de familie kritisch geweest op het handelen van de politie. De familie belde begin september zelf de politie vanwege het verwarde gedrag van Salim in het huis van zijn ouders in Leidschendam. De politie meldde daags daarna dat hij zich verzette tegen zijn arrestatie en bij aankomst op het bureau in zorgelijke toestand verkeerde. Een ambulance werd opgeroepen. Die bracht hem naar het ziekenhuis, waar hij een paar dagen later overleed.

De familieleden zeggen bovendien dat de politie niet uit eigen beweging heeft laten weten dat Salim naar het ziekenhuis was gebracht, waar de familie ook niet bij Salim werd toegelaten. ,,Pas toen ze naar het bureau belden wanneer ze hem konden ophalen, hoorden ze dat hij in het ziekenhuis lag. Daar troffen ze een agent voor de deur die hen niet binnen wilde laten”, zo duidt de advocaat.

Quote Het is een slaapt-u-rus­tig-verderbood­schap in deze tijd van black lives matterde­mon­stra­ties Richard Korver, Advocaat

Opmerkelijk noemt Korver de timing van het bericht van het OM, dat juist op het moment kwam dat de familie in Leidschendam een demonstratie wilde organiseren tegen excessief politiegeweld. Korver: ,,Het is een slaapt-u-rustig-verderboodschap in deze tijd van black lives matterdemonstraties. Een poging om maatschappelijke onrust te beteugelen door te stellen dat de dood van Salim niets met politiegeweld te maken heeft.”

‘Raar verhaal’

Volgens hem is het gebruikelijker dat een doodsoorzaak pas bekend wordt gemaakt als het Openbaar Ministerie het hele dossier heeft, als is besloten of het de agenten die bij de arrestatie zijn betrokken zal vervolgen, en als dat bovendien met de nabestaanden is besproken.

In een reactie zegt een woordvoerder van het OM dat een ‘raar verhaal’ te vinden. ,,Het sectierapport van het NFI was heel duidelijk. Er was een doodsoorzaak en dat had niets met het politiegeweld te maken. Zulke berichten delen we vaker tussentijds.”

Demonstratie

Wat de ‘eenduidige doodsoorzaak’ is geweest vertelt het OM niet. Dat is op verzoek van de familie. Volgens Korver omdat hij deskundigen onderzoek wil laten doen, zonder dat ze beïnvloed worden door berichten hierover in de media.