Leidschendammer rooft woningen leeg met voetbaltruc

Justitie beschuldigt de man ervan begin juni en eind augustus 2018 samen met een andere man bij zes woningen in Friesland te hebben ingebroken. Daar had hij een listige methode voor: hij deed alsof hij een balletje aan het trappen was met zijn handlanger waarbij de voetbal in de tuin van een woning terecht kwam. Zo kon hij ongestoord inbreken. Bij elke woninginbraak hanteerde hij dezelfde methode en brak aan de achterzijde in.



De rechter beslist op 25 januari of de man de cel in moet. De handlanger van de man is nog niet aangehouden en staat gesignaleerd.



