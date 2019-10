Leidschendammers kunnen Big Mac nu ook thuis laten bezorgen

Groep de Mos hekelt ‘dreigmail’ van Kick Out Zwarte Piet

19:19 Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag /Groep de Mos, reageert woedend op een mail die is rondgestuurd door actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Dubbelaar valt over de passage in de mail waarin staat dat Kick Out Zwarte Piet op 16 november bij de intocht van Sinterklaas in de Scheveningse haven ‘speciale aandacht zal schenken aan de sponsoren’.