Leidschendamse Roos Steenbergen (12) overtuigt Marco Borsato met ‘Thuis’ bij The Voice Kids

Roos was blij en opgelucht tegelijk, vertelt ze. Blij omdat er niks zo leuk is als zingen; opgelucht omdat de jury zo enthousiast op haar reageerde. Dat laatste hoopte ze natuurlijk wel, maar zeker weten deed ze het niet. ,,Ik had vorig jaar ook auditie gedaan en toen lukte het niet. Nu snap ik dat wel: mijn stem was nog wat te kinderlijk en ik durfde nog niet zoveel. Maar ik heb me daarna best ontwikkeld.''