Leidschenveen verliest, British School kan uitbreiden

De bewoners eisten dat de gemeente eerst de luchtkwaliteit in de aan de A12 grenzende wijk verbetert, in het belang van de leerlingen en medewerkers van de school. De rechtbank vindt echter dat de bewonersvereniging niet mag spreken voor de school, omdat ze er officieel niet over gaat. Op basis van haar statuten kan de vereniging zich, in de ogen van de rechter, geen belangenbehartiger noemen van íedereen die komt in gebouwen in de wijk.