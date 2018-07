Lekkende agent bekent dat hij kentekens controleerde

Met de ‘kentekencheck’ kon hij bijvoorbeeld zien of er een onderzoek liep naar een auto, of dat deze als gestolen was opgegeven. Volgens de officier van justitie zou Johannes B. ook locaties en gegevens over personen hebben doorgesluisd. Totaal zou het gaan om informatie over veertig personen. Het lekken gebeurde tussen januari 2015 en oktober 2017.

Ziektewet

B. is na het ontdekken van het lek op non-actief gesteld en zit sindsdien thuis, in de ziektewet.,,Hij is twintig jaar in loondienst en had een goede staat van dienst. Hij werd geprezen door zijn collega’s, kwam altijd op tijd en was hij nooit ziek.” Daarom pleitte de advocaat ervoor dat er een reclasseringsrapport zou worden opgesteld naar de achtergrond van de verdachte. ,,Hij is dusdanig geschrokken van de impact dat hij het mentaal heel zwaar heeft. Hij loopt bij een psycholoog en durft nauwelijks meer de deur uit.”