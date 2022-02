Lekker aan de slag op een historische buitenplaats

Bij De Tempel gaat ongetwijfeld niet direct bij iedereen een lichtje branden. Dat komt doordat de historische buitenplaats goed verborgen is in het meest zuidoostelijke puntje van het Midden-Delflandgebied. Tussen Delft en Rotterdam ligt de groene parel langs het water van de Schie. De buitenplaats was lang niet toegankelijk. Maar daar is verandering in gekomen sinds onder meer de provincie Zuid-Holland en Natuurmonumenten zich over het park hebben ontfermd.