Lekker die zelfgebakken oliebollen, maar wat moet ik met dat frituurvet?

In Nederland wordt jaarlijks bijna 70 miljoen kilogram frituurvet gebruikt. Iets meer dan een derde daarvan in huiselijke kring. De horeca (dit jaar iets minder fanatiek in het gebruik) zamelt het gebruikte frituurvet al langer braaf in, dat is namelijk wettelijk verplicht. Maar meer dan de helft van het door Nederlandse huishoudens gebruikte frituurvet verdwijnt nog steeds bij het restafval of in het riool. En vooral dat laatste is een probleem.