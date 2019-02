Lekker een agent pesten door een ballon voor z’n neus te houden mag dus wel

Vaarwel Britten Onderne­mers schrikken wakker om brexit

21 februari Het afscheid van de Britten staat op losse schroeven. Of je nu een bedrijf runt in Naaldwijk, drie hoog woont in Zoetermeer of graag winkelt in de Haagse binnenstad: de commotie rond de brexit raakt ons allemaal. Hoe gaat de regio om met die onzekerheid?