Lekker! Hier in Den Haag scoor je deze week een gratis donut

65 stoelen én podium van twaalf vierkante meter: dit piepkleine theatertje houdt al 35 jaar stand

Het podium is drie bij vier meter, in de zaal staan 65 stoelen en het publiek past niet allemaal in de foyer. Branoul in de Maliestraat in Den Haag is misschien wel een van de kleinste theaters van Nederland en moet het op financieel gebied vaak zelf zien te rooien. Charmant, maar ook gevaarlijk, zegt zakelijk leider Janko Duinker (36). ,,Als hier iemand omvalt, hebben we echt een probleem.’’