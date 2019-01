Lekker warme voeten met zacht Russisch vilt

Vrees voor 'zorgfile' als ziekenhui­zen sluiten

10:36 De lokale politiek maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van het Bronovo-ziekenhuis en Antoniushove. Naar aanleiding van berichtgeving in deze krant over de mogelijke sluiting van deze ziekenhuizen,trekken Groep de Mos en de SP in Den Haag aan de bel.