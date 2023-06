Lelystad Airport opent in Madurodam: ‘Hebben we ze toch klein gekregen’

Bij deze familie zit hoogsprin­gen in het bloed: ‘Toen we kwamen stond het nog in de kinder­schoe­nen’

Hoogspringen en Zoetermeer zijn al jarenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaag staat bij Ilion dan ook weer de International High Jumping Meeting Zoetermeer op het programma. Jan Peter Larsen won in 2004 de allereerste editie van dit evenement. Maar hij is lang niet de enige in zijn familie die het onderdeel bij de Zoetermeerse club op een hoger niveau bracht. ,,Hoogspringen is mentaal vergelijkbaar met penalty’s nemen.”