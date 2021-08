Lentze/Jol wil ADO alleen als het stadion ook hun eigendom wordt: ‘Zal niet voor een habbekrats zijn’

gouden pollepel Opvallende nieuweling op een histori­sche horecaplek, met een héérlijk goed zomersoep­je

26 augustus Deze week in de rubriek De Gouden Pollepel: Goed Volck. Een spannend soepje of een steak tartaar verpakt in een superstrak deegpakje. Een opvallende nieuweling op een historische horecaplek. Het gaat hier weer druk en gezellig worden.