Leo (83) sjouwt elke dag met eten voor steeds meer arme buurtgenoten: ‘Iemand viel flauw van de honger’

Automobi­list scheurt met 149 kilometer per uur door tunnel: ‘Hij mag zich binnenkort verantwoor­den’

De politie heeft afgelopen weekend vier rijbewijzen ingevorderd bij een snelheidscontrole op de Rotterdamsebaan. Eén van de gecontroleerde bestuurders reed zelfs 149 kilometer per uur door de Victory Boogie Woogietunnel, zo'n 74 kilometer per uur harder dan is toegestaan.

19:52