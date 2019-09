Leo Blokhuis schrijft eerbetoon aan Indo's: 'Zij leerden ons hoe je met de elektrische gitaar omgaat'

Boze boeren dinsdag naar Malieveld: ‘Wij zijn geen dierenmis­han­de­laars en milieuver­vui­lers’

11:04 Honderden, misschien wel duizenden boze boeren komen dinsdag naar het Malieveld in Den Haag. Als het aan de organisatoren ligt, parkeren de betogers honderden tractoren op het grote grasveld daar. Met de tractoren willen ze over de snelweg rijden, maar het is nog niet duidelijk of ze daar toestemming voor krijgen.