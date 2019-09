Leo Blokhuis schrijft roman over Haagse indorockers

Blauwe zomer heet het romandebuut van popkenner, theater- en programmamaker Leo Blokhuis. In het boek beschrijft hij het coming of age-verhaal van twee Haagse jongens in een indorockband, een relaas dat parallel loopt met de beginjaren van de rock-'n-roll in Nederland.

Terwijl popmuziek in Nederland alleen nog maar moeizaam is te ontvangen via de schaarse uitzendingen van Radio Luxemburg, organiseren Indische jongeren in Den Haag al feesten waar op elektrische gitaren een mengeling van rock-'n-roll en traditionele Indische krontjong wordt gespeeld. Den Haag is ook de plek waar twee achttienjarige jongens met totaal verschillende achtergronden voor een keuze staan: een burgermansbestaan leiden of het avontuur zoeken in de muziek. De Nederlandse Johan wil het gelovige milieu van zijn ouders ontvluchten en vindt in zijn Indische vrienden en hun muziek een welkome vrijheid. De in Indonesië geboren en naar Nederland gevluchte Chris wil het verleden achter zich laten, maar heeft moeite om te gaan met de harde verzuilde Nederlandse mentaliteit. De twee komen samen te spelen in de band De Rocking Blue Boys. Vanaf dan staan ze er niet meer alleen voor.