Leo zat 26 uur vast op wc. Wie keek er naar zijn gps-systeem? ‘Ze maken zich er makkelijk vanaf’

Ondanks aandringen van rechter nog geen gesprek Soeboer en gemeente

11:22 Het lukt Ragner Flink van de in problemen verkerende restaurantketen Soeboer niet om in gesprek te komen met de gemeente Den Haag. Dit ondanks het dringende advies van de rechter vorige week tijdens een kort geding. Die vroeg beide partijen om met elkaar om de tafel te gaan over de illegaal aangebouwde ruimtes bij de zaak aan de Assumburgweg , zodat ontruiming en mogelijk faillissement van de Indonesische restaurants kan worden voorkomen.