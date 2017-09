Leonard Geluk herbenoemd als baas van Haagse Hogeschool

Column Sjaak Bral: Flutonderzoek

7:11 Agenten in de Schilderswijk hebben nauwelijks vertrouwen in de jongeren die er wonen. De jongeren maken iedere werkdag de agenten het leven zuur. Zij zijn, in de ogen van deze agenten, een stel raddraaiers. De politie voelt zich niet serieus genomen door de jongeren.