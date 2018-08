'Leraar met voorrang aan huis helpen'

Amsterdam is Den Haag al voorgegaan. In de hoofdstad worden dit jaar honderd goedkope woningen toegewezen aan startende leraren in het basis- en middelbaar onderwijs. Rotterdam heeft een soortgelijk plan in de maak. ,,Wij gaan binnenkort hierover met de Haagse woningbouwverenigingen in overleg'', zo zei wethouder Bruines gistermiddag tijdens een commissiedebat.



Vorige maand zag de Haagse wethouder nog weinig in het plan, maar inmiddels is ze van gedachten veranderd. ,,Ik krijg nu signalen dat de schaarste op de huizenmarkt leraren weerhoudt naar Den Haag te komen.''



In maart nam het stadsbestuur ook al maatregelen. Onderzoek toonde aan dat het lerarentekort in Den Haag de komende jaren wel eens tot 300 volledige banen zou kunnen oplopen. Sindsdien kunnen docenten een vergunning krijgen om gratis bij hun school te parkeren en krijgen ze een kortingspas voor sport en culturele activiteiten. Ook begint Den Haag binnenkort aan een grote imagocampagne voor het docentenvak. Verder stelde Bruines drie ton extra beschikbaar, zodat scholen meer docenten intern kunnen opleiden.



De maatregelen zijn heel hard nodig, Bij het begin van dit nieuwe schooljaar kampen Haagse scholen nog altijd met met vijftig tot zestig vacatures, weet Bruines. ,,Het is niet zo dat leerlingen geen les krijgen, maar er moet flink geschoven worden: adjunct-directeuren en interne begeleiders staan nu voor de klas en er worden dure uitzendkrachten ingeschakeld. Het gaat maar net.''