Leraren leggen vandaag massaal het werk neer

De landelijke manifestatie duurt van 13.00 uur tot 15.00 uur. Niet alleen de vele leerkrachten, maar ook verschillende actievoerende lerarenorganisaties zullen hierbij aanwezig zijn. Cabaret, filosofie en meer 'serieuze zaken' maken deel uit van het programma. Verwacht wordt dat de meeste van de 6500 basisscholen in het land de deuren gesloten houden om het protest te steunen.



Met het protest wordt weerstand geboden tegen het voornemen van de politiek om 270 miljoen euro uit te trekken voor hogere salarissen. Volgens lerarenorganisaties is dit te weinig en zou dit zo'n 900 miljoen euro moeten zijn om het salaris gelijk te trekken met vergelijkbare beroepen. Daarbij zou nog eens een half miljard euro nodig zijn om de werkdruk te verlagen.



Advies

Wie van plan is om naar het Zuiderpark toe te komen, moet rekening houden met extra verkeersdrukte in de omgeving. Aangeraden wordt om, indien mogelijk, per fiets of met het openbaar vervoer te komen.