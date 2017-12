Leraren ontdekken wat zij zelf kunnen doen tegen overbelasting

Werkstress onder leraren. Het is hét onderwerp dat al weken het nieuws beheerst. Volgende week gaan leraren opnieuw staken om van het kabinet meer geld en 'handen in de klas' te eisen. Maar wat kunnen schoolleiders en leraren zélf doen om die werkdruk te verlagen? Vijf scholen in Nederland, waaronder openbare basisschool Prinses Catharina-Amalia in Leidschenveen, deden afgelopen jaar mee aan een proef van TNO en Arbeidsplatform PO om dat te ontdekken. Leraren kwamen erachter dat ze veel meer invloed hebben op hun werkdruk dan ze dachten. De proef kwam als geroepen, want het personeel op de Haagse school ervoer bovengemiddeld veel werkstress. In een tevredenheidsonderzoek gaf vorig jaar 27 procent van de medewerkers aan werkstress te ervaren, tegen gemiddeld 19 procent bij andere basisscholen in Nederland. De school staat in een nieuwbouwwijk met een diverse bevolkingspopulatie. Dat betekent veel verschillende niveaus in de klas en uiteenlopende verwachtingen van ouders. Ook werd de administratieve last als storend ervaren en werkten leerkrachten standaard een aantal uren per week over.



Voor kleuterjuf Inge Morgan heeft de proef wel wat veranderd. ,,We werden uitgedaagd na te denken over oorzaken van onze werkdruk en mogelijke oplossingen. Ik besefte bijvoorbeeld dat ik vaak bij vergaderingen zat, terwijl ik dacht 'wat doe ik hier eigenlijk? Dit is voor mij niet relevant'. Ik haalde er kwalitatief weinig uit.'' Haar collega's bleken dezelfde ervaringen te hebben. Het deed schooldirecteur Zina Heikamp besluiten de vergaderingen drastisch in te perken. ,,Voorheen vergaderde een leerkracht gemiddeld twintig uur per jaar, nu is dat met de helft teruggebracht.''



Medewerkers schrijven zich nu zelf in voor besprekingen die voor hen relevant zijn en zetten zelf onderwerpen op de agenda. Er worden maximaal twee punten besproken, zodat iedereen met een kwartiertje weer buiten staat. ,,Het blijkt dat veel dingen die we voorheen met het hele team bespraken prima op de mail gezet kunnen worden'', zegt Heikamp.