Lerarentekort in Den Haag is nóg groter dan gedacht

Eerder werd gesproken over een tekort van 160 fte in 2025, maar onderzoekers verwachten nu dat het eerder om 300 fte gaat. En dat al in 2022, waarvan 267 fte in het basisonderwijs. Als er niet snel nieuwe leraren bijkomen moeten er straks kinderen naar huis worden gestuurd, is de vrees in het Haagse.



Onderwijswethouder Saskia Bruines (D66) heeft het aantrekken van nieuwe onderwijzers uitgeroepen tot topprioriteit. Ze trekt alleen al dit jaar 7 ton uit om maatregelen te treffen. Sommige zijn niet echt alledaags. Zo kunnen leraren vergunningen krijgen om gratis bij school te parkeren en krijgen ze een pas, waarmee ze korting kunnen krijgen op culturele activiteiten en als ze gaan sporten.



Bruines zegt bereid te zijn onorthodoxe maatregelen te nemen, maar ziet wel af van bonussen en voorrang bij goedkope huisvesting, zoals in sommige andere steden gebeurt.



,,Zulke maatregelen kunnen ook contra-productief zijn'', legt ze in een brief aan de gemeenteraad uit. De huidige leraren zouden bijvoorbeeld scheef naar nieuwe collega's kunnen gaan kijken, omdat die allemaal extraatjes krijgen. Daarom wil ze, net als haar voorgangster, geen gebruikmaken van financiële prikkels. Die zijn volgens haar slechts van tijdelijke aard 'en nooit een prikkel om de passie voor het vak aan te wakkeren'.