Lerares huishoudkunde hield niet van huishouden

Hotel van ROC Mondriaan sleept duur­zaam­heids­keur­merk in de wacht

20:46 Er ging een jaar hard werken door zowel studenten als docenten van het ROC Mondriaan aan vooraf, maar het doel is bereikt. Het New Mondrian Hotel in Den Haag heeft vandaag als eerste middelbare hotelschool in Nederland een Green Key-certificatie in de wacht gesleept.