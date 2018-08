Leren hoe te 'sexten' op Haagse Museumnacht

Dertig culturele instellingen en musea in de stad openen tot na middernacht de deuren. Bezoekers kunnen er terecht voor kunst, maar er zijn ook speciale programmeringen, bestaande uit zang, dans, poëzie, performance en workshops. In het Gemeentemuseum bijvoorbeeld, is de 'Arabische nacht' gevuld met handlezers en Oosterse optredens. In kunsthal Nest wordt een workshop 'Sexting' gegeven en bij de Haagse Kunstkring kunnen nieuwsgierigen leren hoe ze een erotisch gedicht schrijven. In Voorburg staat Museum Swaensteyn in het teken van de 'Roaring Twenties'.