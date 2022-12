Leren schaatsen? Hier kunnen kinderen met en zonder beperking gratis terecht

Komt het ooit nog goed met de Haagse Hoefkade? ‘Ik zie het somber in als er niet snel wat gebeurt’

Het was ooit een van de bekendste winkelstraten van Den Haag: de Hoefkade in de Schilderswijk. De multiculturele winkels en eetgelegenheden trokken bezoekers uit heel het land. Maar daar is nu weinig van over. Zaken vertrokken, het imago verslechterde en bezoekers voelen zich er nu onveilig. De resterende ondernemers zijn het zat. ,,Ik zie het somber in als er niet snel iets gebeurt.’’

