Leren zeilen hoort bij ons land

Vluchtende straatro­ver duidelijk in beeld dankzij oplettende getuige

26 juni Een straatrover die begin deze maand toesloeg in de Hendrik Zwaardecroonstraat in Den Haag, is door een getuige op beeld vastgelegd. Dit werd vandaag duidelijk in opsporingsprogramma Team West. Mensen die de man herkennen, worden opgeroepen om zich te melden.