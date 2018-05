Les op historische grond bij basisschool De Vlieger in Ypenburg

Eeuwig Den HaagVinexwijk Ypenburg is een plek waar de geschiedenis dichtbij is. De eerste mensen woonden er in de Steentijd en in 1940 vond er de slag om de residentie plaats. De eerste basisschool De Vlieger is 20 jaar geleden gebouwd op historische grond.