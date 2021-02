Les tussen de spijkerbroeken op nieuwe onderwijslocatie ROC Mondriaan

Jongeren worstelen met eenzaam­heid: ‘Ik heb zo lang om na te denken, dan krijg ik paniekaan­val­len’

9 februari Met de aanhoudende coronamaatregelen groeien de zorgen om de mentale gezondheid, zeker ook onder jongeren. Shirzai Jehish (22) en Sylvian Khone (19) vertellen over de verveling en de eenzaamheid. Ze worden op weg geholpen door Stichting Click Jongeren. ,,We moeten initiatief nemen, anders raken we de jongeren kwijt.”