Let op: tramlijn 17 heeft Kunstmuseum als nieuwe eindhalte (én neemt deel van lijn 16 over)

Brand zorgt voor enorm veel schade aan vishandels: ‘Dit gaat zeker weken, misschien wel maanden duren’

De zeer grote brand die dinsdag woedde in het pand waar Simonis aan de Haven is gevestigd aan de Visafslag op Scheveningen, heeft voor zeker duizenden euro’s schade aangericht. De eigenaar verwacht niet op korte termijn weer open te kunnen. ,,Als we geluk hebben duurt het een paar weken, maar het kan ook maanden duren.”

12 juli