Let op: Utrechtsebaan vandaag voor het laatst open

Ruzie over meisje loopt uit de hand: Hagenaar steekt man (25) in buik en nek met schroeven­draai­er

In de zomer van 2018 zou een ruzie over een meisje voor café Blue Bell in Leidschendam volledig uit de hand zijn gelopen. Hagenaar Nietesh S. (23) stak daar toen een 25-jarige bezoeker met een schroevendraaier, zo denkt het Openbaar Ministerie. Het OM eiste vandaag bij de Haagse rechtbank tweeënhalf jaar celstraf tegen hem.

12 januari