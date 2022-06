Let op: wie nu nog naar Scheveningen wil, kom niet met de auto maar het ov want garages zijn vol

Toch lijkt het erop dat de grote drukte richting het strand van Scheveningen die zaterdag werd verwacht, is uitgebleven. Het is hier en daar wel filerijden, maar verkeersregelaars lijken het verkeer in goede banen te leiden.

De chaos was voorspeld omdat het vandaag extreem warm wordt, het ook nog eens Vlaggetjesdag is en er een onderzeeër in de haven ligt die kan worden bezocht. Vlaggetjesdag 2022 is ‘s ochtends feestelijk geopend door burgemeester Jan van Zanen. Er zijn inmiddels al heel wat haringen ‘gehapt’ door de bezoekers die over de boulevard struinen of verkoeling zoeken op het strand en in de zee. Het is ‘gezellig druk’ in de badplaats.