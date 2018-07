'Letterlijk bergen verzet op de A4 bij Ypenburg'

Verdachte dodelijke schietpar­tij Haagse shishaloun­ge zwijgt

10:49 De man die vastzit voor de dodelijke schietpartij in een Haagse shishalounge afgelopen april, blijft zwijgen. De 19-jarige Mustaf S. uit Rotterdam wil niet zeggen of hij iets te maken heeft met de dood van het 17-jarige Haagse slachtoffer. Dat bleek vanochtend tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting over de zaak in de rechtbank in Den Haag.