Letterlijk oog in oog met Willem van Oranje

Musea en historische organisaties hebben 2019 uitgeroepen tot het Jaar van de Haagse Gouden Eeuw. Het was een bloeitijd voor de cultuur en wetenschap in de hofstad. De Dag van de Haagse Geschiedenis sluit zich zaterdag aan bij dit thema en heeft nu dus 'Gouden' voor de naam staan. Hoogtepunt is een ontmoeting met Willem van Oranje.



Op het Plein in Den Haag is zaterdag iets heel opmerkelijks te zien. Rond het standbeeld van Willem van Oranje wordt een stellage opgebouwd. Bezoekers kunnen omhoog lopen en staan dan oog in oog met Willem. ,,Dit wordt fantastisch. Je hebt ook een mooi uitzicht vanaf die plek", vertelt woordvoerder Wendy Louw. Aanraken mag niet, maar dichter bij Oranje zullen velen nooit eerder zijn gekomen. ,,Het beeld staat er sinds 1848. Ik herinner me dat er bij een festival in de jaren 80 een trapje tegenaan is gezet, maar dit is echt bijzonder.”



Louw wijst de bezoekers ook op het 'kleine hoofd en de grote voeten' van dit icoon uit de vaderlandse geschiedenis. En dan is er nog het hondje. Volgens de overlevering redde dit dier Willem bij de eerste moordaanslag in een legertent door net op tijd te blaffen. Als de ontmoeting met Willem achter de rug is, kunnen deelnemers kaarten voor rondleidingen, lezingen, wandelingen of rondvaarten afhalen bij de stands onder het standbeeld.