Leugentje om bestwil voor koningin Juliana en vrouwen ‘op zoek naar gezelschap’: dit zijn jullie herinneringen aan Garoeda

Smacht je naar Zweedse balletjes van Ikea? Die kan je alleen nog maar afhalen

12:09 Er was kortstondig vreugde bij de fans van onder andere de Zweedse gehaktballetjes in het restaurant van Ikea Delft. Na een lockdown, waarbij alle restaurants van Ikea dicht gingen, opende de Zweedse meubelgigant de deuren van het etablissement weer. Maar door de strengere coronamaatregelen is ook dat weer voorbij: het restaurant van Ikea Delft is alleen nog open voor afhaal.