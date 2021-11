Leuk nieuws voor alle ADO-fans: je kunt nu ook lunchen in het Cars Jeans Stadion

Het stadion van ADO Den Haag is gevestigd aan het Haags Kwartier in Den Haag. De lunchroom heeft dan ook de bijpassende naam ‘Haags Kwartiertje’ gekregen. Het Haags Kwartiertje is onder de ADO-liefhebbers een algemeen begrip.

Het restaurant is vijf dagen per week (maandag tot en met vrijdag) van 09.00 uur tot 17.00 uur geopend en is te bereiken via de hoofdingang van het stadion. Reserveren is niet nodig, maar voor groepen van acht of meer personen wel.