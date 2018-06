Leukste kapster trouwt met Hero Brinkman

En dit is niet uw eerste prijs... ,,Drie jaar geleden werd ik uitgeroepen tot Pools ondernemer van het jaar. Toen werkte ik bij Hairstyling Rimmelzwaan in Leidschendam. En daarnaast was ik examinator bij het opleidingscentrum ROC Mondriaan in Den Haag. Als je iets met heel veel liefde doet, word je er vanzelf goed in. Bij mij zat het er vroeg in: al op mijn vierde verfde ik het haar van de juf.’’

En vast ook met Hero Brinkman als klant. Of niet?

,,Haha, ja! Maar zo leerden we elkaar niet kennen. Ik zat bij het programma Pauw in het publiek. En Hero kwam daar vertellen over zijn ondernemerspartij. We spraken elkaar na afloop en ik dacht alleen maar: met jou ga ik trouwen. 30 juni is het zover. In Wateringen.’’