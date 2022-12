Leus ‘Rutte = Game Over!’ langs A4 na melding weggehaald, omgekeerde vlag nog wel te zien

Het spandoek met de tekst ‘Rutte = Game Over!’ dat zondag aan het voormalig Sijthoff gebouw langs de A4 werd opgehangen, is dinsdagmiddag door de handhaving verwijderd. De omgekeerde vlag op het gebouw is nog wel zichtbaar.

De leus ‘Rutte = Game Over!’ hing sinds zondag op het dak van het gebouw aan de Van Benthemlaan in Rijswijk. Met een ligging naast de A4 was de tekst goed zichtbaar voor passerend vervoer.

Een woordvoerder van de gemeente Rijswijk laat weten dat het spandoek dinsdag na een melding door de handhaving is weggehaald. ,,Het is illegaal geplaatst op een leegstaand gebouw en hierdoor is het vandalisme.” Het vastgoedbedrijf dat het voormalig Sijthoff gebouw beheert vindt zo’n leus vooral niet netjes: ,,En het is slecht voor het imago van het gebouw.”

De omgekeerde vlag, het bekende symbool van de boerenprotesten, is opvallend genoeg wél op het gebouw blijven staan. ,,Het is vrijheid van meningsuiting en het geeft geen overlast”, zegt de woordvoerder van de gemeente. ,,De boodschap van de leus maakte hierin geen verschil.”

Daarnaast is de vlag geschilderd en hierdoor ‘niet in een dag weg te halen’. Er wordt nog gekeken hoe en wanneer dit gaat gebeuren. Maar de woordvoerder van het vastgoedbedrijf verwacht niet snel: ,,Het is nu bijna kerst en druk bij aannemers.”

Dichtgemetseld

Wie het spandoek ophing is niet bekend. Wel is er moeite gedaan om het doek daar te krijgen. Het gebouw is namelijk sinds de sluiting dichtgemetseld. Bij het verwijderen van het doek moest met een ladder op het dak worden geklommen.

Het voormalig gebouw van Sijthoff Pers, waar tot 2009 de Haagsche Courant gevestigd was, staat al jaren leeg en is erg vervallen. Onlangs werd bekend dat het kantoorpand, ook wel ‘de eierdoos’ genoemd, wordt verbouwd tot een hotel en conferentiecentrum.

