Leven als een relaxte surfgod in zonnig Frankrijk

Haatpredi­ker Fawaz in ongelijk gesteld om verlenging gebiedsver­bod

18:20 Haatprediker Fawaz Jneid heeft vandaag in de rechtbank opnieuw bakzeil moeten halen. Hij vocht het gebiedsverbod aan dat hij heeft voor de Schilderswijk en Transvaal in Den Haag, maar werd in het ongelijk gesteld.