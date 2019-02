‘Leven en koken zonder afval is makkelijk’

Wat eier- en sinaasappelschillen, een draadje en een bloemetje. Een korte blik in de afvalemmer van Marcha Verdoorn (36) leert dat deze nog lang niet vol zit. Het is het enige afval wat de Haagse mode-ontwerpster en haar dochter Fien (4) en zoon Loek (1) vandaag hebben geproduceerd. Niet zonder trots toont ze dit kleine emmertje, groter is niet nodig, voordat ze de schillen toevoegt van de rode en gele biet die in de salade gaan. ,,Vrijwel al mijn afval is composteerbaar.’’



Terwijl ze de bieten mengt met de andere ingrediënten vertelt Marcha wat afvalarm leven inhoudt. ,,Als ik ergens een mooi flesje of bakje vind, bewaar ik die. Kijk, deze heb ik op vakantie gevonden.’’ Ze houdt een glazen kannetje met dop omhoog, waar ze haar olijfolie in bewaart. ,,Die vul ik bij een lokale markt of bij een speciaalzaak.’’ Ze giet de olie over de kleurrijke salade - ,,ik vind dat eten er ook leuk uit moet zien’’ - en roept de kinderen aan tafel.



,,Iedereen denkt dat deze manier van leven veel tijd kost of dat ik niks meer kan eten. Toen ik hier vijf jaar geleden mee begon dacht ik ook dat ik geen mozzarella meer zou kunnen eten, omdat dat altijd in een verpakking komt. Maar gaandeweg ben ik erachter gekomen dat je alles makkelijk kan krijgen. Het kost niet meer tijd. Het heeft alleen een andere routine en mind set nodig.’’



Die routine betekent met eigen bakjes en zakjes naar de verschillende duurzame markten in Den Haag gaan. ,,Op woensdag naar de Boerenmarkt in het centrum en naar de lokale markt van Lekker Nassuh en op donderdag naar de markt op het Prins Hendrikplein. Maar ook bij de Albert Hein kan je veel spullen zonder verpakking krijgen. Je moet gewoon je eigen verpakking meenemen.’’