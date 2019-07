Blokje rondGroot, klein, knap of mooi van lelijkheid... Een hond is onze beste vriend. Voor deze rubriek wandelen we met viervoeters die, na pech of tegenslag, op zoek zijn naar een nieuwe baas.

Sinds een paar weken logeert Joep op een Haagse woonboot. Hij heeft het getroffen in het gezin dat hem voor stichting Hondenzorg en Welzijn tijdelijk opvangt. Pleegzus Suzy Q, een old-English buldog met een flinke onderbeet, is in zijn, lieve zachte, ogen een schoonheid en hoewel hij, als geboren Spanjaard, aanvankelijk wat moeite had met de lichte schommeling van de boot, en het water om hem heen vindt hij de Haagse grachten inmiddels geweldig.

's Ochtends neemt hij als eerste een duik sinds Suzy hem heeft geleerd hoe hij gebruik kan maken van het trappetje om terug aan boord te komen.

Joep is slim, maar hij is ook een beetje bang. De eerste maanden van zijn leven (hij is nu een jaar ) verbleef Joep in een kooi waar hij nauwelijks prikkels kreeg. Het gewone drukke leven van alledag is nog een beetje nieuw voor hem. Suzy Q is een geweldige steun. De buldog knippert nog niet met haar ogen als er een invasie tieners de woonboot binnenkomt om een potje te gamen. Vanaf een veilige plek houdt Joep dan de vreemden in de gaten om zich vervolgens volledig over te geven aan de liefkozingen van een aardige bezoekster met gevoel voor honden.

Als ik een blokje rond ga met Joep is Suzy Q er vanzelfsprekend bij. Ze is zijn houvast. Het leven in de stad is nog een beetje een uitdaging voor Joep. Hij schrikt van twee vrouwen in lange zwarte gewaden die ons tegemoet lopen. Maar een man die spontaan vanaf z'n Tomos roept dat-ie Suzy Q een mooie buldog vindt, doet hem daarentegen niets. Hij begrijpt die man wel.

Tachtig kilo

Volgens zijn pleegouders moet een van de voorouders van Joep een mastin español zijn. Dat zijn enorme honden van soms wel tachtig kilo. Joep is (met 24 kg) gelukkig vele malen slanker, maar heeft inderdaad wel iets weg van dat Spaanse ras. Hij is rustig en ook bijzonder zachtaardig. Als Joep bang is, bijt hij niet, maar trekt zich terug. Er is een mens met een zacht hart nodig om hem uit z'n schulp te krijgen. Dat hij nog plast als een meisje is een teken van jeugdigheid en een belofte voor de toekomst. Hij zal nog heel veel leren. Meer info over Joep: 06-14416766.