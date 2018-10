,,Ze zijn aan het juiste adres met dat circus. Leven in deze grafstad is als koorddansen zonder vangnet.” Het is overduidelijk hoe Ome Ed erover denkt. ,,Acrobatiek? Me reet. Ik probeer me met een scootmobiel door de wijk te verplaatsen. Dat is acrobatisch genoeg.” Zijn boezemvriend Gerard, gleuvenglijder bij de HTM, denkt er hetzelfde over. ,,Ik jongleer me ­iedere maand financieel naar het einde. Zonder hooggeëerd ­publiek.”



Er is enige wrevel te bemerken aan deze kant van de tafel, waar steevast wordt gesproken over het nieuwe circus van ‘Coup du ­Soleil’. Maar Leen Half Een is ­enthousiast. ,,Goed voor de stad, voor het imago, voor de inkomsten. Mij gaan ze daar vaak zien. Ik kan ervan smullen, met name van de trapeze-act. Machtig mooi, daar in die nok.”



,,Dat vind ik dus helemaal niks, trapeze”, klaagt Gerard. ,,Ik heb last van hoogtevrees. Als ik moet vliegen vraag ik ook altijd aan de piloot of we zo lang mogelijk op de startbaan kunnen blijven.” Er arriveren vier tosti’s oude kaas met currysaus. Het simultaan verorberen ervan door de stamgasten heeft wel iets weg van een clownsact.