Leven van prijswinnares Petra Smit in teken muziek

Hof wil deskundi­gen horen over Askin O. voor de verkrach­ting van 66-jarige vrouw in eigen huis

16:28 Askin O. (24) moet nog even wachten op de uitspraak in zijn hoger beroep. O. werd vorig jaar veroordeeld voor de verkrachting van een 66-jarige vrouw in haar eigen huis in Den Haag. Hij kreeg destijds drie jaar celstraf en tbs opgelegd. Daartegen ging hij in hoger beroep.