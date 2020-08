Leven van regisseur Hans Scheepmaker eindigde in een ‘scène’ die Hitchcock had kunnen schrijven

Hans was de zoon van een grote Haagse zakenman en een creatieve moeder die uit een gedistingeerde familie stamde. Van z’n vader erfde hij de gave om met iedereen overweg te kunnen en van z’n moeder een tekentalent en een scherpe blik.



Hans werd door z’n vader op sleeptouw genomen door heel Den Haag. Hij vergezelde hem naar zakenlunches in dure restaurants maar was ook kind aan huis in zijn houthandel aan de Ternootstraat (waar gedetineerden uit de Scheveningse gevangenis werkten) en in de metaalhandel op de Binckhorst waar vandaan wekelijks een schip vol oud ijzer naar de Hoogovens vertrok. Vader en zoon gingen ook samen naar ADO waar Hans een levenslange liefde voor de Haagse club, en voetbal in het algemeen, aan over hield.