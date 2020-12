Levende adventskalender voor hele stad: ‘Ook Mark Rutte en Jan van Zanen doen mee’

Dat Vesterling (Duitser van geboorte) met dit idee op de proppen kwam, is geen toeval. ,,Ik ken het fenomeen van de levende adventskalender vanuit mijn jeugd. In kleine Duitse gemeenten loop je van huis naar huis, langs mensen die hun deuren openen, een kaars hebben staan en waar je samenkomt met buren en dorpsgenoten om iets te drinken.”

Het liefst had Vesterling dit Duitse ritueel dit jaar naar Den Haag geïmporteerd. ,,Maar ook hiervoor geldt: de kans dat er dan te veel mensen samen op de been komen, is te groot en dat kan nu eenmaal niet in coronatijd. Waar we nu voor hebben gekozen is een adventskalender online. Met 24 hokjes, waarvan je er elke dag eentje kunt openen.”

Animo verrassend

Wie dat doet, ziet vanzelf een filmpje gemaakt door een Haagse club, instantie, gemeenschap met hun eigen kijk op de boodschap van licht in (letterlijk en figuurlijk) donkere tijden. ,,Het is een christelijk initiatief, dus uiteraard komen er veel kerken aan bod in die 24 hokjes.”

Maar de animo om mee te doen bleek verrassend groot: ook buiten de christelijke gemeenschap bleken er tal van Haagse instanties bereid een duit in het zakje te doen. ,,En dus hebben we ook filmpjes gekregen vanuit moskee El Islam, de Bahá’í-gemeenschap en de Liberaal Joodse gemeente.”

Ambassades

Opvallende Hagenaars die een bijdrage leveren aan de kalender zijn burgemeester Jan van Zanen, die vanuit het stadhuis iets zal zeggen over de aanloop naar kerst, en premier Mark Rutte. Al zal de rol van de minister-president bescheiden zijn. ,,Hij is te druk om mee te werken aan een filmpje, maar er komt wel een inzending vanuit de Tweede Kamer. Daarin geeft de premier op zijn manier een boodschap af over het belang van gastvrijheid.”

Ook een aantal ambassades heeft de deuren opengesteld en een filmpje opgenomen, namelijk de Zweedse, Oostenrijkse en Duitse. ,,Nederlanders bezoeken normaal gesproken massaal de Duitse Weihnachtsmarkten, zo zagen we voorgaande jaren. Die sfeer, die proberen we nu via het scherm over te brengen. Heel leuk, dat de ambassades daar aan wilden meewerken.”

Hoe groot de belangstelling zal zijn vanuit de Haagse burgers voor dit splinternieuwe initiatief, Vesterling heeft er nog geen idee van. ,,Maar we willen heel graag het decembergevoel overbrengen in Den Haag.”

De bijdrages komen dikwijls van mensen op leeftijd, die soms moeite hebben met de techniek. ,,Het zijn natuurlijk geen professionele filmers, we weten ook vaak niet eens waar ze precies mee komen. De lengtes van de filmpjes variëren ook van een zestig seconden tot zo’n zeven minuten.”

Hulp was nog wel voor handen van een groep studenten. Vrijwilligers die her en der hebben geassisteerd met het maken van de video’s. ,,Maar het gaat ons vooral om het gevoel van het samen aftellen, we streven niet naar perfectie. Samen met hopelijk vele stadsgenoten kijken we uit naar de datum van 25 december. Dan zijn alle deurtjes van de digitale adventskalender geopend, dan brandt er overal een kaarsje en is de pagina hel verlicht.”

De digitale adventskalender is te vinden op: https://oecumenedenhaag.nl/adventskalender/

